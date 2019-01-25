Pakistan'da senato ve muhalefet, başbakan ve bakanların meclis toplantılarına katılmamasını eleştirdi

Senato Başkanı Sadik Sanjrani, Başbakan İmran Han'a bugün yolladığı mektupta, bakanların hangi sebeple meclis toplantılarına katılmadığına ilişkin soruşturma yapılmasını önerdi.

Mektubunda "Bakanlar meclis toplantılarına katılmamayı adet edindi. Kendilerinin performansından hiç memnun değilim." ifadelerini kullanan Sanjrani'ye muhalefetten de destek geldi.

Muhalefet, bakanların kendileriyle ilgili konuların görüşüldüğü toplantılara katılmaması halinde görüşmelerin ertelenmesi talebinde bulundu.

Ay başında parlamentonun Enformasyon Komisyonuna gelen ülkenin tanıtımıyla ilgili tasarı, Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Favad Çaudri'nin toplantılara katılmaması nedeniyle reddedilmişti.

Aralık ayında ise Su Kaynakları Komisyonu toplantıları, Su Kaynakları Bakanı Faysal Vavda ve bürokratlarının toplantılara gelmemesi nedeniyle iptal edilmişti.

Parlamentonun alt kanadı Ulusal Meclis'te dün yapılan toplantıya katılan Başbakan Han da 3 Kasım'dan bu yana meclise ilk kez geldi.

Han'ın meclise katılımını eleştiren muhalefete cevap ise Çaudri'den geldi. Bir televizyon yayınında konuşan Çaudri, "Bir taraftan Başbakan'ı meclise gelmediği için eleştiriyorlar diğer taraftan da Başbakan gelince meclis pazar yerine dönüyor." dedi

Han, 465 toplantıdan 20'sine katılmıştı

Han, 2013-2018 yıllarını kapsayan 5 yıllık ana muhalefet liderliği döneminde de meclise gelmediği için eleştirilerin odağı olmuştu. Eski Başbakan Navaz Şerif tarafından "Benden daha az meclise geliyor." sözleriyle eleştirilen Han, 5 yılda yapılan 465 toplantının sadece 20 tanesine katılarak meclise en az gelen 10 milletvekilinden biri olmuştu.

Pakistan Müslüman Ligi-Navaz'ın ilk dört yılında başbakanlık görevini yürüten Şerif, bu süreçte kendisinin meclis toplantılarının yüzde 16'sına, Han'ın ise yüzde 6'sına katıldığını söylemişti.

Temmuzda düzenlenen seçim öncesi yapılan son meclis toplantısına katılan Han, iki yılın ardından meclise geldiği için eleştirilmiş, cevap olarak, "Durum elverseydi katılırdım." demişti.

Han'ın 5 yıllık süreçte katılmadığı toplantılar arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma yaptığı oturum, iki bütçe görüşmesi, Yemen'e asker göndermeyi öngören tezkere ve Keşmir'deki insan hakları ihlallerini kınama amacıyla yapılan oturum da yer alıyor.