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Dünya

Pakistan'da Senatör Anvarul Hak Kakar, geçici hükümetin başbakanı olarak atandı

Pakistan'da Belucistan Halk Partisinden Senatör Anvarul Hak Kakar, ülkeyi genel seçimlere kadar yönetecek geçici hükümetin başbakanı olarak atandı.

AA12 Ağustos 2023 Cumartesi 14:46 - Güncelleme:
Pakistan'da Senatör Anvarul Hak Kakar, geçici hükümetin başbakanı olarak atandı
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Ulusal basındaki haberlere göre, Başbakan Şahbaz Şerif ile ana muhalefet lideri Raja Riaz arasında geçici hükümetin başbakanının kim olacağıyla ilgili görüşmelerden sonuç çıktı.

Buna göre, Belucistan Halk Partisinden Senatör Anvarul Hak Kakar, ülkeyi genel seçimlere kadar yönetecek geçici hükümetin başbakanı olarak atandı.

Şerif ile Riaz, aldıkları kararı imzalaması için Cumhurbaşkanı Arif Alvi'ye gönderdi.

- YARIN YEMİN ETMESİ BEKLENİYOR

Alvi, Kakar'ın geçici hükümetin başbakanı olarak atanmasına ilişkin kararı imzaladı.

Kakar'ın yarın yemin ederek görevine resmi olarak başlaması bekleniyor.

Söz konusu gelişme, Alvi'nin 12 Ağustos'a kadar geçici hükümetin başbakanının belirlenmesine yönelik tavsiyesinin ardından yaşandı.

2018'de senatör olan Kakar, Belucistan Halk Partisi üyesi. Geçici hükümetin başbakanı olan Anvarul Hak Kakar, Peştun kökenli Kakar kabilesine mensup.

Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi, 9 Ağustos'ta Başbakan Şahbaz Şerif'in bu yıl yapılması planlanan genel seçimler öncesi Ulusal Meclisin feshedilmesi talebini onaylamış ve parlamento feshedilmişti.

- SON GENEL SEÇİMLER, 25 TEMMUZ 2018'DE YAPILMIŞTI

Pakistan'da son genel seçimler, 25 Temmuz 2018'de yapılmış ve İmran Han hükümeti göreve gelmişti.

Pakistan Parlamentosunda 10 Nisan 2022'de yapılan güven oylamasında 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan 2022'de Meclisteki seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.

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