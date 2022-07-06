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Dünya

Pakistan'da şiddetli yağışlar nedeniyle ölenlerin sayısı 32'ye yükseldi

Pakistan'ın çeşitli eyaletlerinde dünden bu yana etkili olan şiddetli yağışlar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 32'ye çıktı.

AA6 Temmuz 2022 Çarşamba 21:12 - Güncelleme:
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Ulusal basındaki haberlere göre, Belucistan, Pencap ve Hayber Pahtunhva eyaleti ile Gilgit-Baltistan bölgesinde aşırı yağışlar hayatı olumsuz etkiledi.

Belucistan'ın Ketta şehrinde dünden bu yana devam eden yağışların yol açtığı afet ve kazalar sonucu 20 kişi yaşamını yitirdi.

Ketta'nın çeşitli bölgelerinde onlarca ev yıkıldı, yüzlerce ev ve iş yeri de hasar gördü.

Gilgit-Baltistan bölgesinde de aşırı yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymaları sonucu 4 kadın öldü. Bölgede 200 ev de sel ve heyelanlar sebebiyle yıkıldı.

Pencap eyaletine bağlı Ravalpindi ve Gujranvala şehirlerinde de yağışların yol açtığı kazalarda 4 kişi yaşamını yitirdi.

Hayber Pahtunhva eyaletinin Kuzey Veziristan bölgesinde sele kapılan 3 kadın yaşamını yitirdi. Miranşah şehrinde üzerine duvar yıkılan bir kadın öldü.

Miranşah'da 2 elektrik iletim kulesinin yıkılması sonucu şehir karanlığa gömüldü.

Ülkede genelinde dünden bu yana devam eden şiddetli yağışlar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 32'ye çıktı.

- Muson sezonunda 77 kişi öldü

İklim Değişikliği Bakanı Şeri Rahman, başkent İslamabad'da yaptığı açıklamada, 14 Haziran'dan bu yana muson yağmurları sonucu ülke genelinde 77 kişinin öldüğünü söyledi.

Rahman, ölümlerin 39'unun Belucistan'da kaydedildiğini belirtti.

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