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Dünya

Pakistan'da şiddetli yağışlar sebebiyle 28 kişi öldü

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva ve Pencap eyaletlerinde etkili olan şiddetli yağışlar sebebiyle en az 28 kişi yaşamını yitirdi, 150'den fazla kişi yaralandı.

IHA10 Haziran 2023 Cumartesi 21:43 - Güncelleme:
Pakistan'da şiddetli yağışlar sebebiyle 28 kişi öldü
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Geo News televizyonundaki habere göre, Hayber Pahtunhva eyaletinin Bannu, Lakki Marvat, Dera İsmail Han ve Karak bölgelerinde şiddetli yağışlar nedeniyle aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 25 kişi hayatını kaybetti, 145 kişi yaralandı.

Söz konusu bölgelerde çok sayıda evin çatısı çöktü, bazı noktalarda duvarlar yıkıldı.

Yağışlar sebebiyle 70'e yakın evde hasar oluştu.

Pencap'ın Sargoda, Gujranvala, Faysalabad ve Huşab bölgelerinde de şiddetli yağış etkili oldu.

Huşab'a bağlı Çan köyünde duvarın bir evin üzerine yıkılması sebebiyle 3 kişi öldü.

Gujranvala'da da yağışların yol açtığı kazalarda 10 kişi yaralandı.

Bu bölgelerde elektrik kesintileri yaşandı.

Yağışların etkili olduğu bölgelerde arama kurtarma çalışmaları sürerken, hastaneler de yüksek alarm durumuna geçirildi.

Başbakan Şahbaz Şerif, yağışlar dolayısıyla yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımlarken, Ulusal Afet Yönetim Ajansına gerekli tüm önlemlerin alınması talimatını verdi.

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