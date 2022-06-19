İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Haziran 2022 Pazar / 20 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,3259
  • EURO
    18,1953
  • ALTIN
    1024.88
  • BIST100
    2533.33
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Pakistan'da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanda 7 kişi öldü
Dünya

Pakistan'da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanda 7 kişi öldü

Pakistan'da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanda 7 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

AA19 Haziran 2022 Pazar 19:01 - Güncelleme:
ABONE OL

Ulusal basındaki haberlere göre, Belucistan ve Pencap eyaletlerinde şiddetli yağış etkili oldu.

Yağışların yol açtığı sel ve heyelanda Belucistan'ın Sibbi bölgesinde 5, Pencap'ın Dera Gazi Han bölgesinde ise 2 kişi yaşamını yitirdi, her iki eyalette de çok sayıda kişi yaralandı.

Belucistan'da çok sayıda köprü ve yol selde zarar gördü, tarım arazileri de sular altında kaldı.

Pencap'ta da şiddetli yağışlar heyelanlara yol açarken, bazı bölgeler arasındaki trafik akışı güvenlik gerekçesiyle durduruldu.

Meteoroloji Departmanı, yağışların 2 gün daha süreceğini duyururken, halkı şiddetli yağışlara karşı uyardı.

Lahor şehrinde 17 Haziran'da şiddetli yağış ve rüzgar sebebiyle bir evin çatısının çökmesi sonucu 5 kişi ölmüştü.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.