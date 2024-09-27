Pakistan'da Şii-Sünni aşiretleri arasında çatışma! Ölü sayısı 60'a yükseldi

Pakistan basınına açıklamada bulunan Hayber Pahtunhva Valisi Faysal Karim Kundi, kayıplara dair detayları paylaştı.

Kundi, yaşanan çatışmalarda şimdiye kadar 60 kişinin hayatını kaybettiğini ve onlarca kişinin de yaralandığını aktardı.

20 Eylül'de Hayber Pahtunhva eyaletinin Kurram ilçesinde tartışmalı arazi üzerinde inşa edilen yapı nedeniyle rakip aşiretlerin arasında ağır silahların da kullanıldığı çatışma çıkmıştı.

Pakistan'da karakolda patlama meydana geldi: 2 kişi hayatını kaybetti Temmuzda da söz konusu aşiretler arasında silahlı çatışma yaşanmış 50 kişi ölmüş, 226 kişi de yaralanmıştı.

Güvenlik güçlerinin araya girmesi sonucu ağustosta aşiretler arasında uzlaşı sağlanmış ancak taraflar geçen hafta tekrar çatışmıştı.

Çatışmalar nedeniyle kapalı kalan ana yollar, pazarlar ve okullar, insanların eğitimden mahrum bırakarak gıda, ilaç ve yakıt gibi ürünlere ulaşımını zorlaştırıyor.

Taraflar arasında uzlaşı sağlanması için yerel yetkililer ve bölgenin kanaat önderlerinin çabaları da devam ediyor.

240 milyon nüfuslu Pakistan'da Şiiler ülkenin yaklaşık yüzde 15'ini oluşturuyor.

