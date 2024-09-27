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Dünya

Pakistan'da Şii-Sünni aşiretleri arasında çatışma! Ölü sayısı 60'a yükseldi

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde 20 Eylül'de başlayan ve Şii-Sünni aşiretleri arasında yaşanan çatışma sonucu ölü sayısı 60'ı buldu.

AA27 Eylül 2024 Cuma 17:40 - Güncelleme:
Pakistan'da Şii-Sünni aşiretleri arasında çatışma! Ölü sayısı 60'a yükseldi
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Pakistan basınına açıklamada bulunan Hayber Pahtunhva Valisi Faysal Karim Kundi, kayıplara dair detayları paylaştı.

Kundi, yaşanan çatışmalarda şimdiye kadar 60 kişinin hayatını kaybettiğini ve onlarca kişinin de yaralandığını aktardı.

AĞIR SİLAHLAR KULLANILDI

20 Eylül'de Hayber Pahtunhva eyaletinin Kurram ilçesinde tartışmalı arazi üzerinde inşa edilen yapı nedeniyle rakip aşiretlerin arasında ağır silahların da kullanıldığı çatışma çıkmıştı.

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Temmuzda da söz konusu aşiretler arasında silahlı çatışma yaşanmış 50 kişi ölmüş, 226 kişi de yaralanmıştı.

Güvenlik güçlerinin araya girmesi sonucu ağustosta aşiretler arasında uzlaşı sağlanmış ancak taraflar geçen hafta tekrar çatışmıştı.

UZLAŞI ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Çatışmalar nedeniyle kapalı kalan ana yollar, pazarlar ve okullar, insanların eğitimden mahrum bırakarak gıda, ilaç ve yakıt gibi ürünlere ulaşımını zorlaştırıyor.

Taraflar arasında uzlaşı sağlanması için yerel yetkililer ve bölgenin kanaat önderlerinin çabaları da devam ediyor.

240 milyon nüfuslu Pakistan'da Şiiler ülkenin yaklaşık yüzde 15'ini oluşturuyor.

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