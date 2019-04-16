Pakistan'da silahlı çatışma: 1 polis hayatını kaybetti, 5 militan öldürüldü
Pakistan’ın Peşaver şehrinde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyon esnasında militanlar ve polis arasında çıkan çatışmada 5 militanın öldürüldüğü açıklandı.
- DHA
Pakistan’ın Peşaver şehrinde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyon sonucu çıkan çatışmada 5 militanın öldürüldüğü açıklandı. 15 saat süren çatışmada 1 polis memurunun da hayatını kaybettiği belirtildi. Polisin teslim ol çağrılarına uymayan militanlara silahla karşılık verdiği ve attıkları el bombası sonucu 1 polis memurunun vurulduğu belirtildi. Operasyonun sürdüğü bölgede güvenlik güçleri 2 şüphelinin saklandığı eve girmeye çalışıyor.
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