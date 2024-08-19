Pakistan'da silahlı çatışma: 3'ü asker 8 ölü

Dawn gazetesinin haberine göre, Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, Hayber Pahtunhva eyaletinin Afganistan sınırı yakınındaki Bajaur bölgesinde saldırganların sızma girişiminde bulunduğu bildirildi.

Bölgede güvenlik güçleri ile sızma girişiminde bulunanlar arasında çatışma çıktığı belirtilen açıklamada, 5 saldırganın etkisiz hale getirildiği ve girişimin engellendiği ifade edildi. Açıklamada, çatışmalar sırasında 3 askerin de hayatını kaybettiği aktarıldı.



Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, yaptığı açıklamada, olaydan derin üzüntü duyduğunu ifade ederek, hayatını kaybeden askerleri saygıyla andı.

Pakistan'da bu yıl özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde saldırılar arttı. İslamabad, saldırıların Afganistan'da konuşlu Pakistan Talibanı tarafından planlandığını ve yönetildiğini savunurken Afganistan bu iddiaları reddediyor.