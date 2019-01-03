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Pakistan’da sis hayatı felç etti, görüş mesafesi 10 metreye düştü

Pakistan'da etkili olan sis, birçok bölgede görüş mesafesini 10 metreye kadar düşürünce otoyollar kapatıldı. Elektrik hatlarına zarar veren sis, ülke genelinde elektrik kesintisine sebep oldu.

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Pakistan’ın düz kesimlerinde etkili olan sis hayatı felç etti. Ülkenin yüksek kesimlerinde kar ve yağmış hayatı zorlaştırırken sisin de etkili olması birçok bölgede elektrik kesintisine ve çok sayıda trafik kazasına sebep oldu. Ülkenin en kalabalık eyaleti Pencap’ta görüş mesafesi 10 metreye kadar düşerken, Lahor havalimanında görüş mesafesi 50 metreye düşmesine rağmen uçuşlarda aksaklık yaşanmadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü soğukların ve nemli havanın devam edeceğine dikkat çekerek önümüzdeki 24 saat boyunca sisin birçok bölgede etkisini devam ettireceğini açıkladı.
  
Otoyollar kapatıldı
Ülke genelinde birçok otoyol işlemez hale gelirken, Lahor-Manga Mandi-Pattoki-Renala Khurd ve Okara otoyolunun kapatılması şehirlerarası yolculuğu imkansız hale getirdi. Burevala otoyolunda sis yüzünden bir kişinin öldüğü trafik kazası yaşanması nedeniyle bir sonraki emre kadar otoyolun kapandığı bildirildi.
 
Sis elektrik kesintisine sebep oldu
Yoğun sisle birlikte birçok bölgede yaşanan elektrik kesintisi hayatı zorlaştırdı. Lahor, Multan ve Faysalabad gibi ülkenin en büyük şehirlerinde elektrik kesintisi milyonlarca kişinin hayatını olumsuz etkiledi. Ülke geneline yayılan elektrik kesintisinin sebebini açıklayan Ulusal Elektrik Dağıtım İdaresi Başkanı Zafer Abbas, hatlarının yoğun sis nedeniyle hasar gördüğünü iddia etti. Abbas, "Sis, iletim hatlarının yalıtım seviyesini azaltır. İzolatörlerde kıvılcım çıkmasına sebep oluyor" açıklamasında bulundu.
 

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