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Dünya

Pakistan'da teleferikte mahsur kalan 8 kişiden 4'ü kurtarıldı

Pakistan'ın Battagram şehrinde 274 metre yükseklikte teleferikte mahsur kalan 8 kişiden 4'ü kurtarıldı.

22 Ağustos 2023 Salı 18:31 - Güncelleme:
Pakistan'da teleferikte mahsur kalan 8 kişiden 4'ü kurtarıldı
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Pakistan'ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletinde yer alan Battagram şehrinde 274 metre yükseklikte teleferikte mahsur kalan 8 kişiden 4'ü kurtarıldı. Yetkililer, kurtarılanların hepsinin çocuk olduğunu ve birer birer teleferikten çıkarıldığını belirtti. Teleferikte mahsur kalanların 7 öğrenci ve 1 öğretmen olduğu belirtilirken, bu bilgi daha önce 6 öğrenci ve 2 öğretmen olarak açıklanmıştı.

Teleferikte mahsur kalan 20 yaşındaki Gulfaraz telefonda yerel televizyon kanalına yaptığı açıklamada, "Durumumuz tehlikeli, Allah aşkına bir şeyler yapın" ifadelerini kullanarak, çocukların yaşlarının 10 ile 15 arasında olduğunu ve birinin sıcaktan ve korkudan bayıldığını söyledi.

Kurtarma operasyonun bölgedeki sert rüzgarlar nedeniyle yavaş ilerlediği ve helikopterlerin rotor kanatlarının teleferiğin dengesini bozduğu açıklandı.

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