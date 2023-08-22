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Dünya

Pakistan'da teleferikte mahsur kalan 8 kişiden 5'i kurtarıldı

Pakistan'ın Battagram şehrinde 274 metre yükseklikte teleferikte mahsur kalan 8 kişiden 3'ünün daha kurtarılması ile kurtarılanların sayısı 5'e yükseldi.

22 Ağustos 2023 Salı 18:31 - Güncelleme:
Pakistan'da teleferikte mahsur kalan 8 kişiden 5'i kurtarıldı
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Pakistan'ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletinde yer alan Battagram şehrinde 274 metre yükseklikte teleferikte mahsur kalan yaşları 10 ile 15 arasında 7 öğrenci ile 1 öğretmeni kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ordu tarafından yapılan açıklamada, "Pakistan ordusunun kurtarma operasyonunda üç çocuk daha kurtarıldı. Şu ana kadar 5 çocuk kurtarıldı. Operasyon devam ediyor" denildi.

Havanın kararması nedeniyle helikopter desteği askıya alınmış, kablo uzmanlarının desteği ile mahsur kalanlar hat boyunca küçük bir platforma aktarılarak teker teker kurtarmaya çalışıldığı ifade edilmişti.

Son kurtarılan çocuklar ile teleferikte, 2 öğrenci ve 1 öğretmenin mahsur kaldığı belirtildi.

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