29 Aralık 2025 Pazartesi
  • Pakistan'da terör operasyonu: 12 militan öldürüldü
Dünya

Pakistan'da terör operasyonu: 12 militan öldürüldü

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonlarda 12 militanın etkisiz hale getirildiği bildirildi.

29 Aralık 2025 Pazartesi 09:58
Pakistan'da terör operasyonu: 12 militan öldürüldü
ABONE OL

Dawn gazetesinin haberine göre, güvenlik güçleri, istihbarat üzerine Hayber Pahtunhva'nın Karak ve Belucistan'ın Kalat bölgelerinde militanlara yönelik iki ayrı operasyon düzenledi.

Çıkan çatışmalarda Karak'ta 8, Kalat'ta ise 4 militan etkisiz hale getirildi.

Operasyon kapsamında çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği belirtildi.

⁠PAKİSTAN'IN TERÖR SORUNU

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırında bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını iddia eden silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken Afganistan yönetimi, bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

Popüler Haberler
