Pakistan'da terör örgütü DEAŞ-H mensubu 4 kişi etkisiz hale getirildi

Ulusal basındaki haberlere göre, Terörle Mücadele Departmanı ve güvenlik birimleri, DEAŞ-H mensuplarına yönelik ortak operasyon düzenledi.

Afganistan-Pakistan sınırındaki dağlık bir bölgede yaşanan çatışmada güvenlik güçleri, 4 teröristi etkisiz hale getirdi.

Güvenlik güçleri, teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmatı ele geçirdi.

- KADIN ÖĞRETMENİN ÖLDÜRÜLMESİ PANİK OLUŞTURDU

The Express Tribune gazetesindeki habere göre, Peşaver'de okuldan evine dönen kadın öğretmen Nazia Bibi, kimliği belirsiz motosikletli kişilerce başından vurularak öldürüldü.

Kadın öğretmenin öldürülmesi, terör olaylarında artışın yaşandığı bölgedeki halk arasında paniğe yol açtı.

Birçok kişi, bunun hedefli bir saldırı olduğunu vurguladı.

- SALDIRILAR ARTTI

Terör örgütü Pakistan Talibanı'nın (TTP), Pakistan hükümeti ile ateşkesi sona erdirmesinin ardından ülke genelinde saldırılar arttı.

TTP, 28 Kasım'da sosyal medyadan, 10 Mayıs'ta İslamabad yönetimi ile başlatılan ateşkesin sona erdiğini ve militanlarına ülke genelinde güvenlik güçlerine saldırı emri verdiğini açıklamıştı.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde 30 Kasım'da polis aracına yönelik intihar saldırısında biri polis, 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybetmiş, 26 kişi yaralanmıştı. Saldırıyı, TTP üstlenmişti.

Novşera şehrinin Irakabad bölgesinde de 4 Aralık'ta devriyedeki polis aracına motosikletli TTP militanlarınca düzenlenen saldırıda, 3 emniyet mensubu ölmüştü.