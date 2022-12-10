İSTANBUL 17°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Aralık 2022 Cumartesi / 17 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,644
  • EURO
    19,6447
  • ALTIN
    1075.92
  • BIST100
    5005.3
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Pakistan'da terör örgütü DEAŞ-H mensubu4 kişi etkisiz hale getirildi
Dünya

Pakistan'da terör örgütü DEAŞ-H mensubu4 kişi etkisiz hale getirildi

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde terör örgütü DEAŞ-H mensubu 4 terörist, güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi.

AA10 Aralık 2022 Cumartesi 19:58 - Güncelleme:
Pakistan'da terör örgütü DEAŞ-H mensubu4 kişi etkisiz hale getirildi
ABONE OL

Ulusal basındaki haberlere göre, Terörle Mücadele Departmanı ve güvenlik birimleri, DEAŞ-H mensuplarına yönelik ortak operasyon düzenledi.

Afganistan-Pakistan sınırındaki dağlık bir bölgede yaşanan çatışmada güvenlik güçleri, 4 teröristi etkisiz hale getirdi.

Güvenlik güçleri, teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmatı ele geçirdi.

- KADIN ÖĞRETMENİN ÖLDÜRÜLMESİ PANİK OLUŞTURDU

The Express Tribune gazetesindeki habere göre, Peşaver'de okuldan evine dönen kadın öğretmen Nazia Bibi, kimliği belirsiz motosikletli kişilerce başından vurularak öldürüldü.

Kadın öğretmenin öldürülmesi, terör olaylarında artışın yaşandığı bölgedeki halk arasında paniğe yol açtı.

Birçok kişi, bunun hedefli bir saldırı olduğunu vurguladı.

- SALDIRILAR ARTTI

Terör örgütü Pakistan Talibanı'nın (TTP), Pakistan hükümeti ile ateşkesi sona erdirmesinin ardından ülke genelinde saldırılar arttı.

TTP, 28 Kasım'da sosyal medyadan, 10 Mayıs'ta İslamabad yönetimi ile başlatılan ateşkesin sona erdiğini ve militanlarına ülke genelinde güvenlik güçlerine saldırı emri verdiğini açıklamıştı.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde 30 Kasım'da polis aracına yönelik intihar saldırısında biri polis, 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybetmiş, 26 kişi yaralanmıştı. Saldırıyı, TTP üstlenmişti.

Novşera şehrinin Irakabad bölgesinde de 4 Aralık'ta devriyedeki polis aracına motosikletli TTP militanlarınca düzenlenen saldırıda, 3 emniyet mensubu ölmüştü.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.