Pakistan'da terör saldırısı! 10 kişi hayatını kaybetti

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bir cami yakınında Mevlit Kandili için toplanan vatandaşların bulunduğu alanda düzenlenen bombalı terör saldırısında 1'i polis 10 kişi hayatını kaybetti, 40'tan fazla kişi yaralandı.

Geo News televizyonunun haberine göre, Belucistan'ın Mastung bölgesinde bir cami yakınında Mevlit Kandili için toplanan vatandaşların bulunduğu alanda bomba patlatıldı.

Bombalı terör saldırısında 1'i polis 10 kişi hayatını kaybetti, 40'tan fazla kişi yaralandı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Geçici hükümet Başbakanı Anvarul Hak Kakar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıyı kınadı.