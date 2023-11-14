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Dünya

Pakistan'da terör saldırısı! 3'ü asker 5 kişi hayatını kaybetti

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletindeki terör saldırısı ve çatışmalarda, 3 asker ve 2 sivil yaşamını yitirdi, 2 terörist etkisiz hale getirildi.

AA14 Kasım 2023 Salı 17:49 - Güncelleme:
Pakistan'da terör saldırısı! 3'ü asker 5 kişi hayatını kaybetti
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Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre, Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Dera İsmail Han bölgesinde teröristler, özel bir petrol ve doğal gaz şirketinin çalışanlarını taşıyan araca silahla saldırı düzenledi.

Saldırıda, 1 asker, 2 sivil hayatını kaybetti. Kuzey Veziristan'da çıkan çatışmada da bir terörist etkisiz hale getirildi, 2 asker yaşamını yitirdi.

Hayber bölgesindeki çatışmada ise bir terörist etkisiz hale getirildi.

Pakistan ordusu, teröristlerin hangi örgüte üye olduklarına dair açıklama yapmadı.

Ülkede, bu yıl özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde terör saldırıları arttı.

İslamabad, saldırıların Afganistan'da konuşlu Pakistan Talibanı (TTP) tarafından planlandığını ve yönetildiğini savunurken, Afganistan bu iddiaları reddediyor.

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