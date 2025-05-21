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Dünya

Pakistan'da terör saldırısı: 3'ü çocuk 5 kişi öldü

Pakistan, Afganistan sınırındaki Belucistan eyaletinde ilk belirlemelere göre 5 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı okul servisine yönelik bombalı saldırının Hindistan tarafından yapıldığını öne sürdü.

AA21 Mayıs 2025 Çarşamba 11:24 - Güncelleme:
Pakistan'da terör saldırısı: 3'ü çocuk 5 kişi öldü
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Dawn gazetesinin haberine göre, Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR), bombalı saldırıya ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Açıklamada, ilk belirlemelere göre 3'ü çocuk 5 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda çocuğun da yaralandığı belirtilerek, "Terörist Hindistan devleti tarafından planlanan ve Belucistan'daki vekil unsurları eliyle gerçekleştirilen bir başka korkak ve iğrenç saldırıda, öğrenci taşıyan bir otobüs hedef alınmıştır." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu saldırının, "Hindistan'ın devlet politikası olarak terörü kullanmasının bir göstergesi" olduğu kaydedilen açıklamada, "Bu menfur saldırının planlayıcıları, yardımcıları ve failleri adalet önüne çıkarılacak ve Hindistan'ın gerçek yüzü tüm dünyaya gösterilecektir." değerlendirmesi yapıldı.

Bu arada, Komiser Yardımcısı Yasir Iqbal Dashti, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, okul servisinin, eyaletin "sıfır noktası" olarak bilinen bölgeye yakın alanda hedef alındığını aktardı.

Soruşturmanın sürdüğünü bildiren Dashti, ilk bulguların saldırının bir intihar saldırısı olduğunu gösterdiğini belirtti.

Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi de Bakanlığın X hesabından yaptığı yazılı açıklamada saldırıyı kınayarak, "Düşman, vahşet sergilemiş ve masum çocuklara saldırmıştır. Okul servisine yapılan saldırı, düşmanın ülkede istikrarsızlık yaratmak için kurduğu iğrenç bir komplodur." değerlendirmesini yaptı.

Pakistan'ın resmi haber ajansı Associated Press of Pakistan'a (APP) göre, Başbakan Şahbaz Şerif eyalete giderek, saldırıya ilişkin incelemeler hakkında bilgi aldı.

Hindustan Times gazetesinin haberine göre ise Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Randhir Jaiswal, ISPR'nin açıklamalarının "asılsız" olduğunu ifade ederek, saldırının ülkesi tarafından planlandığına yönelik iddiaları reddetti.

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