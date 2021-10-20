İSTANBUL 17°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ekim 2021 Perşembe / 15 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,2125
  • EURO
    10,7601
  • ALTIN
    527.861
  • BIST100
    1432.8
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Pakistan'da teröristlerin saldırılarında 6 güvenlik mensubu öldü
Dünya

Pakistan'da teröristlerin saldırılarında 6 güvenlik mensubu öldü

Pakistan'ın çeşitli şehirlerinde teröristlerce güvenlik güçlerine düzenlenen saldırılarda 2 polis ile 4 asker yaşamını yitirdi.

AA20 Ekim 2021 Çarşamba 21:35 - Güncelleme: 20 Ekim 2021 Çarşamba 21:36
ABONE OL

Yerel basındaki haberlere göre, Peşaver'de yol kenarına yerleştirilen bomba, güvenlik güçlerine ait bir aracın geçişi sırasında infilak etti.

Bombalı saldırıda 2 polis ile 2 asker yaşamını yitirdi.

Pakistan ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada da Hangu ve Keç bölgelerinde teröristlerin güvenlik noktalarına saldırı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu saldırılarda 2 askerin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Toplam 2 polis ile 4 askerin ölümüne yol açan saldırıları henüz üstlenen olmadı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.