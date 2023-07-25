Pakistan'da uyuşturucu kaçakçıları artık idam edilmeyecek

Geo News televizyonundaki habere göre, yeni narkotikle mücadele yasası Ulusal Meclis'te ve Senato'da onaylandı.

Yeni yasada uyuşturucu kaçakçılığından hüküm giyenlere yönelik idam cezası uygulaması kaldırıldı.

Söz konusu yasanın hemen yürürlüğe gireceği belirtiliyor.

Pakistan, Avrupa Birliği'nden gelen ticari teşvikler karşılığında 2008'de idam cezasını yasaklamıştı.

Ancak bu karardan 6 sene sonra 2014'te Peşaver'de askeri bir okula düzenlenen terör saldırısında çoğu çocuk 140'tan fazla kişinin yaşamını yitirmesinin ardından idam cezası geri getirilmişti.

O tarihten bu yana Pakistan'da 518 kişi idam cezasına çarptırılarak infaz edildi.

Yerel basın, ülke genelinde 4 binin üzerinde idam cezasına çarptırılan mahkumun olduğunu belirtiyor.