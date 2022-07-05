Pakistan'da yağmurla çöken çatı can aldı

İSLAMABAD (AA) - Pakistan'ın Belucistan eyaletinde şiddetli yağışlar sonucu çatısı çöken iki evde bulunan 3'ü çocuk 6 kişi yaşamını yitirdi.
Ulusal basındaki haberlere göre, Ketta şehrinde şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi.
Yetkililer, yağışlar nedeniyle çatısı çöken iki evde bulunan 3'ü çocuk 6 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Öte yandan Ketta'da kerpiçten yapılan çok sayıda ev yıkılırken ağaçlar yollara devrildi, elektrik kabloları hasar gördü.
Ordunun da katıldığı bölgedeki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.