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Dünya

Pakistan'da yakıt tankeri faciası!

Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinde sızıntı yapan yakıt tankerinin patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 56 kişi yaralandı.

AA29 Nisan 2025 Salı 11:21 - Güncelleme:
Pakistan'da yakıt tankeri faciası!
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Pakistan'da yakıt tankerinin patlaması sonucu 2 kişi öldü, 56 kişi yaralandı.

Yerel polis memuru Atta Ullah, Belucistan'ın Naushki bölgesinde bulunan bir yakıt tankerinde yangın çıktığını açıkladı.

Tankerin, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında patladığını belirten Ullah, patlama sonucunda şoför ve aracın etrafındaki kalabalıktan bir kişinin hayatını kaybettiğini, aralarında itfaiyecilerin de bulunduğu 56 kişinin yaralandığını bildirdi.

Ketta kentindeki Sivil Hastanesinin sözcüsü Waseem Baig, yaralananlar arasında hayati tehlikesi sürenlerin olduğunu ve bazı yaralıların bakımlarının daha iyi yapılabilmesi için hava yoluyla Karaçi kentine nakledildiğini kaydetti.

Belucistan Başbakanı Mir Sarfraz Bugti, Sivil Hastanesi'ni ziyaret ederek doktorlara, yaralılara en iyi bakımı sağlamaları talimatını verdi.

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