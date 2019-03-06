Pakistan'da yasaklı örgütlerin cami ve medreselerine el konuldu

Pakistan'da bulunan yasaklı örgütlere bağlı cami ve medreseler Pakistan Vakıflar Müdürlüğüne devredildi.

Söz konusu kurumlara Vakıflar Müdürlüğü tarafından imam ve medrese hocaları atanacağı açıklandı.

"SÜREÇ DEVAM EDECEK"

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Şehriyar Afridi, "Ulusal Eylem Planı çerçevesinde yasaklı örgütlere yönelik operasyonlarımız, hedeflerimize ulaşana kadar devam edecek. Süreci hızlandırmak için çalışmalarımız sürüyor." ifadelerini kullandı.

Pakistan'da dün de Ceyş-i Muhammad örgütüne yönelik operasyon düzenlenmiş ve örgütün lideri Mesud Azhar'ın kardeşi ve oğlunun da aralarında bulunduğu 44 kişi gözaltına alınmıştı.