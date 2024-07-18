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Dünya

Pakistan'da yüksek sıcaklar can almaya devam ediyor: Ölü sayısı 580'e yükseldi

Karaçi kentinde etkili olan şiddetli sıcaklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 580'e yükseldiği açıklandı.

IHA18 Temmuz 2024 Perşembe 12:25 - Güncelleme:
Pakistan'da yüksek sıcaklar can almaya devam ediyor: Ölü sayısı 580'e yükseldi
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Pakistan'ın Sindh eyaletine bağlı Karaçi kentinde 40 derecenin üzerinde seyreden aşırı sıcaklarda can kaybı sayısı artıyor. Yüksek nem oranı nedeniyle hissedilen hava sıcaklığının 56 dereceye ulaştığı kentte 4 kişi daha hayatını kaybetti. Kentte 21 Haziran'dan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 580'e yükseldi.

HASTALAR KORİDORLARDA TEDAVİ EDİLİYOR

Kapasiteleri dolan hastaneler ve sağlık merkezlerinde sıcak havadan etkilenenler, koridorlarda tedavi ediliyor.

Jinnah Hastanesi Baş Hekimi Dr. Shahid Rasool, halkı bol sıvı tüketme ve susuz kalmaktan kaçınma çağrısında bulundu.

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