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Dünya

Pakistan'daki aşiretler arası çatışma kızıştı: Ölü sayısı 85'e yükseldi

Pakistan'ın kuzeybatısındaki aşiretler arasında 4 gündür devam eden silahlı çatışmada, ölü sayısının 85'e yükseldiği belirtildi.

AA24 Kasım 2024 Pazar 17:25 - Güncelleme:
Pakistan'daki aşiretler arası çatışma kızıştı: Ölü sayısı 85'e yükseldi
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Ülkenin Hayber Pahtunhva eyaletinin başkenti Peşaver'e 218 kilometre uzaklıktaki Kurram bölgesinde zaman zaman Şii ile Sünni aşiretler arasında çok sayıda kişinin öldüğü çatışmalar yaşanıyor.

Afganistan sınırında bulunan bölgede, son olarak 4 gündür devam eden aşiretler arası çatışmada 12 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 85'e yükseldi.

Bölgede son yılların en kanlı çatışması yaşanırken, yetkililer taraflar ve bölgenin ileri gelenleri ile görüşüp tansiyonu düşürmeye çalışıyor.

Hayber Pahtunhva Eyalet Sözcüsü Muhammed Ali Saif, basına yaptığı açıklamada, taraflar ile görüşmelerin ve çatışmaları sona erdirmeye yönelik çabaların sürdüğünü kaydetti.

Kurram'da 21 Kasım Perşembe günü Şiileri taşıyan yolcu konvoyuna militanlar tarafından silahlı saldırı düzenlenmiş, olayda en az 42 kişi hayatını kaybetmişti.

Saldırının ardından bölgede Şii ile Sünni aşiretler arasında çatışma başlamıştı.

240 milyon nüfuslu Pakistan'da Şiiler ülkenin yaklaşık yüzde 15'ini oluşturuyor.

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