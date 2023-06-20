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Dünya

Pakistan'daki bombalı saldırı! 2 asker hayatını kaybetti

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde militanlarca düzenlenen bombalı saldırıda 2 asker hayatını kaybetti.

AA20 Haziran 2023 Salı 23:55 - Güncelleme:
Pakistan'daki bombalı saldırı! 2 asker hayatını kaybetti
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Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, Hayber Pahtunhva'ya bağlı Kuzey Veziristan'ın Spinvam bölgesinde uzaktan kumandalı patlayıcıyla askerlerin hedef alındığı belirtildi.

Bombalı saldırıda 2 askerin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Açıklamada, militanların bulunması için operasyon başlatıldığı kaydedildi ancak saldırının kimin tarafından düzenlendiğine dair bilgi paylaşılmadı.

TERÖR SALDIRILARI ARTTI

Pakistan'da özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde son aylarda terör saldırıları arttı.

İslamabad, bu saldırıların Afganistan'da konuşlu Pakistan Talibanı (TTP) tarafından planlandığını ve yönetildiğini savunuyor. Afganistan ise bu iddiaları reddediyor.

Peşaver'de 30 Ocak'ta öğle namazı sırasında camiye düzenlenen intihar saldırısında çoğu polis 102 kişi hayatını kaybetmiş, Belucistan'da 6 Mart'taki intihar saldırısında da 10 emniyet mensubu yaşamını yitirmişti.

Belucistan'ın Zhob bölgesinde Cemaat-i İslami Partisi Lideri Siracül Hak'ın konvoyuna 19 Mayıs'ta intihar saldırısı düzenlenmişti. Partinin Genel Sekreteri Emirül Azim, parti lideri Hak'ın intihar saldırısından yara almadan kurtulduğunu ve saldırganın öldüğünü açıklamıştı.

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