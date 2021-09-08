Pakistan'daki mülteci kamplarında Taliban'ı destekleyen bazı Afganlar, ülkelerine dönme hazırlığında

AA 8 Eylül 2021 Çarşamba 12:28 - Güncelleme: 8 Eylül 2021 Çarşamba 12:29

Taliban'ın Afganistan'a hakim olmasının ardından Pakistan'da yaşayan bazı mülteciler arasında da hareketlilik yaşanıyor.

Sovyetlerin 1979'daki işgalinin hemen ardından Pakistan'ın başkenti İslamabad'ın dışında kurulan Afgan Basti Kampı'nda yaşayan ve Taliban'a sempati duyan Afgan mültecilerden bazıları, Kabil'de kontrolü Taliban'ın almasının ardından ülkelerine geri döndü.

Mülteci kampında yaşayan Taliban destekçisi Afganlar ise istikrarın sağlanması halinde Afganistan'a geri döneceklerini belirtiyor.

Afgan Basti Kampı'nda doğup büyüyen ve telefon aksesuarları satarak geçimini sağlayan Nimetullah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afganistan'daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini dile getirdi.

Afganistan'daki eski yönetimler zamanında adaletsizlikler yaşandığını savunarak, "Taliban'ın gelmesinden memnunuz. Huzur ve barış olduğunda ülkemize gideceğiz." ifadesini kullandı.

Taliban'ın dönüşünün ardından mülteci kampından Afganistan'a geri dönenler olduğunu dile getiren Nimetullah, "Bizim akrabalardan ve mahalleden yaklaşık 15-20 aile gitti." dedi.

Nimetullah, Afganistan'a dönenlerden bazılarının aileleriyle birlikte bazılarının ise bireysel olarak kamptan ayrıldığını kaydetti.

Kampta terzilik yapan ve 3 yıldır Pakistan'da bulunan Seyid Veli ise ABD'nin 20 yıldır Afganistan'da olduğunu anımsatarak, can ve mal güvenlikleri olmadığından daha önce ülkelerine dönmek istemediklerini söyledi.

Veli, Taliban'ın gelmesinden memnun olduğunu ve huzur sağlanırsa ülkelerine döneceklerini söyledi.

- "Afganistan'da iş durumu önemli" vurgusu

Afganistan'daki savaştan dolayı 16 sene önce Pakistan'a gelen 60 yaşındaki böbrek hastası Şirvali de "Afganistan'a İslam hükümetinin geldiğini ve gitmeye mecbur olduklarını" savundu.

Kampta hocalık yapan Hafız Ahmet Şah, kampta 7 mahalle bulunduğunu ve Taliban'ın geri gelmesiyle birlikte her mahalleden 8-10 kişinin Afganistan'a döndüğünü ifade etti.

Şah, "Afganistan'a düzen geldi." değerlendirmesinde bulunarak, kendilerinin de döneceğini söyledi.

Bununla birlikte Şah, Afganistan'daki iş durumunun da önemli olduğunu dile getirdi.

- Pakistan'da 54 Afgan mülteci kampı bulunuyor

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) verilerine göre, 2019 sonu itibarıyla Pakistan'da 1,4 milyondan fazla kayıtlı Afgan mülteci bulunuyor. Pakistan hükümeti ise kayıt dışı mültecilerle birlikte bu sayının 4 milyon civarında olduğunu belirtiyor.

Afgan mültecilerinin yüzde 69'u kent ve kent çevrelerindeki varoş bölgelerde yaşarken, kalanı ise kendileri için kurulan 54 mülteci kampında hayat sürüyor.