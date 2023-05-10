Pakistan'daki protestolarda can kaybı 8'e yükseldi

Pakistan'da eski Başbakan Imran Khan'ın dün yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanmasının ardından ülke genelinde sokağa inen binlerce Khan destekçileri ile polis arasındaki çatışmalar devam ediyor. Polis tarafından yapılan açıklamada, protestolarda hayatının kaybedenlerin sayısının 8'e, yaralananların sayısının ise 27 yükseldiği bildirildi. Polis ayrıca, şu ana kadar yaklaşık bin kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Khan destekçilerinin gösterileri nedeniyle ordu, başkent İslamabad ve ülkenin en kalabalık eyaleti Pencap'a takviye kuvvet gönderdi. Hayber Pakhtunkhwa eyaletindeki yetkililer de güvenliği sağlamak için asker gönderilmesini talep etti. Şiddet olayları nedeniyle okullar tatil edilirken, bazı otoyollar trafiğe kapatıldı.

YOLSUZLUKTAN TUTUKLANDI



Pakistan İçişleri Bakanı Rana Sanaullah dün yaptığı açıklamada, Khan'ın teslim olmak için yapılan uyarıları görmezden gelmesinin ardından Ulusal Hesap Verebilirlik Bürosu (NAB) tarafından tutuklandığını belirtmiş, Khan ve eşinin, başbakan olduğu dönemde İngiltere'de kara para aklamakla suçlanan bir müteahhitten 24,7 milyon dolar değerindeki bir araziyi almakla suçlandıklarını açıklamıştı.

Sanaullah, İngiliz yetkililerin kara para aklamayla bağlantılı olarak Pakistan'a 240 milyon dolar iade ettiğini, ancak Khan'ın parayı ulusal hazinede tutmak yerine müteahhitte iade ettiğini sözlerine ekledi.

Söz konusu arazinin İslamabad yakınlarındaki Al-Qadir Üniversitesi'ne ait bir arazi olduğu ifade edildi. Yolsuzluk davası, Khan hakkında açıklan 100'den fazla davadan biri olarak biliniyor.