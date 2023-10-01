İSTANBUL 20°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Ekim 2023 Pazar / 17 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,3861
  • EURO
    29,0664
  • ALTIN
    1627.65
  • BIST100
    8334.94
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Pakistan'daki terör saldırılarında ölü sayısı 65'e çıktı
Dünya

Pakistan'daki terör saldırılarında ölü sayısı 65'e çıktı

Pakistan'ın Belucistan ve Hayber eyaletlerinde 29 Eylül'de düzenlenen terör saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 65'e çıktı.

AA1 Ekim 2023 Pazar 21:00 - Güncelleme:
Pakistan'daki terör saldırılarında ölü sayısı 65'e çıktı
ABONE OL

Geo News televizyonundaki habere göre, Belucistan'ın Mastung bölgesinde bir cami yakınında Mevlit Kandili için toplananların bulunduğu alanda düzenlenen intihar saldırısında yaralı olarak hastaneye kaldırılan 8 kişi daha yaşamını yitirdi.

Böylece Belucistan ve Hayber eyaletlerinde aynı gün düzenlenen terör saldırılarında ölenlerin sayısı 65'e yükseldi.

Belucistan eyaletine bağlı Mastung bölgesindeki cami yakınında 29 Eylül'de Mevlit Kandili için toplanan vatandaşların bulunduğu alanda bombalı terör saldırısı, Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Hangu bölgesinde de camide intihar saldırısı düzenlenmişti.

Saldırılarda 1'i polis 57 kişi hayatını kaybetmiş, 140'tan fazla kişi yaralanmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.