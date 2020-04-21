İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9937
  • EURO
    7,5787
  • ALTIN
    375.371
  • BIST100
    97447.3
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Pakistan'dan 7 ülkeye 9 milyon tablet klorokin desteği! Aralarında Türkiye de var
Dünya

Pakistan'dan 7 ülkeye 9 milyon tablet klorokin desteği! Aralarında Türkiye de var

Pakistan Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Firdevs Aşık Avan, ülkesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde kullanılmak üzere 9 milyon tablet klorokini ABD, Suudi Arabistan, İngiltere, Türkiye, İtalya, Kazakistan ve Katar'a yollayacağını duyurdu.

AA21 Nisan 2020 Salı 15:41 - Güncelleme: 21 Nisan 2020 Salı 15:41
ABONE OL

Avan, düzenlediği basın toplantısında, Pakistan'ın 40 milyon tablet klorokine ve kendi ilacını üretecek kadar ham maddeye sahip olduğunu kaydetti.

Pakistan'ın İngiltere'ye 5 milyon, ABD ve Suudi Arabistan'a 1'er milyon. Türkiye ve İtalya'ya 500'er bin, Kazakistan'a 700 bin ve Katar'a 300 bin tablet klorokin yollayacağını ifade eden Avan, "Pakistan ihtiyacı olduğunda kapısını çaldığı ülkelere şimdi ihtiyaçları olduğu dönemde yardım ediyor." ifadelerini kullandı.

Sıtma tedavisinde kullanılan klorokinin Kovid-19 tedavisinde de başarılı sonuçlar verdiği görülmüş, Fransa'da yapılan testlerde, klorokinin virüsü taşıyanların yüzde 91,7'sinin 10 gün içinde iyileşmesini sağladığı ortaya çıkmıştı.

Horoz dövüştüren 21 kişi yakalandı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.