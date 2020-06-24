AA 24 Haziran 2020 Çarşamba 17:56 - Güncelleme: 24 Haziran 2020 Çarşamba 17:59

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Dongara'nın terörist kabul edilerek BM'nin yaptırım listesine alınması teklifine karşı çıkmasının hayal kırıklığı yarattığı belirtildi.

Açıklamada, Hindistan, Pakistan'daki masum insanları öldürmek için terörist gruplara eğitim, mali ve maddi destek sağlayarak terörizmi körüklemekle suçlandı.

ABD'nin BMGK'da Dongara'nın yaptırım listesine alınması teklifini engellemesine tepki gösterirken açıklamada, bu kişilerin Hindistan'da ikamet etmesinin Hindistan'ın terörizmi desteklediği iddialarını da doğruladığı kaydedildi.

Pakistan, 2019'da aralarında Dongara'nın da bulunduğu Hint vatandaşları Ajoy Mistry, Gobinda Patnaik ve Angara Appaji'nin BM'nin yaptırım listesine alınmasını talep etmişti.

Söz konusu kişiler, Tehrik-i Taliban/Pakistan ve Cemaat-ül Ahrar örgütü gibi terörist gruplara finansal, teknik ve maddi destek sağlayarak Pakistan içindeki terörizmi finanse etmek ve sponsorluk sağlamakla suçlanmıştı.

ABD ise BMGK daimi üyelerine yaptığı açıklamada, Hindistan vatandaşı Dongara'nın BM Yaptırım Komitesi tarafından terörist kabul edilmesi yönündeki teklifi resmi olarak engellediğini bildirmişti.