İSTANBUL 24°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,856
  • EURO
    7,728
  • ALTIN
    389.618
  • BIST100
    114449
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Pakistan'dan, ABD'nin Hint Venumadhav Dongara'nın BM yaptırım listesine alınmasını engellemesine tepki
Dünya

Pakistan'dan, ABD'nin Hint Venumadhav Dongara'nın BM yaptırım listesine alınmasını engellemesine tepki

Pakistan, ABD'nin BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Hint vatandaşı Venumadhav Dongara'nın terörist kabul edilerek yaptırım listesine alınması teklifini engellemesine tepki gösterdi.

AA24 Haziran 2020 Çarşamba 17:56 - Güncelleme: 24 Haziran 2020 Çarşamba 17:59
ABONE OL

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Dongara'nın terörist kabul edilerek BM'nin yaptırım listesine alınması teklifine karşı çıkmasının hayal kırıklığı yarattığı belirtildi.

Açıklamada, Hindistan, Pakistan'daki masum insanları öldürmek için terörist gruplara eğitim, mali ve maddi destek sağlayarak terörizmi körüklemekle suçlandı.

ABD'nin BMGK'da Dongara'nın yaptırım listesine alınması teklifini engellemesine tepki gösterirken açıklamada, bu kişilerin Hindistan'da ikamet etmesinin Hindistan'ın terörizmi desteklediği iddialarını da doğruladığı kaydedildi.

Pakistan, 2019'da aralarında Dongara'nın da bulunduğu Hint vatandaşları Ajoy Mistry, Gobinda Patnaik ve Angara Appaji'nin BM'nin yaptırım listesine alınmasını talep etmişti.

Söz konusu kişiler, Tehrik-i Taliban/Pakistan ve Cemaat-ül Ahrar örgütü gibi terörist gruplara finansal, teknik ve maddi destek sağlayarak Pakistan içindeki terörizmi finanse etmek ve sponsorluk sağlamakla suçlanmıştı.

ABD ise BMGK daimi üyelerine yaptığı açıklamada, Hindistan vatandaşı Dongara'nın BM Yaptırım Komitesi tarafından terörist kabul edilmesi yönündeki teklifi resmi olarak engellediğini bildirmişti.

Teröristlere 'Pençe-Kaplan' darbesi! Hepsi ele geçirildi

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.