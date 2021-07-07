Pakistan'dan Afganistan açıklaması: Çabalıyoruz

AA 7 Temmuz 2021 Çarşamba 11:05 - Güncelleme: 7 Temmuz 2021 Çarşamba 11:05

Radio Pakistan'daki habere göre, Akram, ABD'nin New York şehrinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Doha'daki müzakere sürecinin bitmediğini ancak ABD askerlerinin ülkeden ayrılmasına karar verilmesinin ardından oluşan birtakım tartışmalar sebebiyle askıda olduğunu belirtti.

Akram, Pakistan'ın çok aktif bir şekilde Kabil yönetimi ile Taliban arasında müzakerelerin başlaması için çabaladığını ifade ederek ülkesinin ABD ile Taliban ve Afgan hükümeti ile Taliban arasındaki müzakerelerde kolaylaştırıcı rolüne işaret etti.

Taliban'ın Afganistan hükümetine yazılı bir barış planı sunacağına ilişkin haberlerden memnuniyet duyduğunu dile getiren Akram, bunun müzakereleri ilerletmesini umduğunu vurguladı.

Bazı uluslararası basın yayın organlarında çıkan haberlerde, Taliban'ın Afgan hükümetine yazılı bir barış önerisi sunmayı planladığı belirtilmişti.

Pakistan Başbakanı İmran Han, 5 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Afganistan'da ABD'nin çekilmesinin ardından pusuda bekleyen iç savaşı defetmek ve ülkede siyasi uzlaşı sağlamak için İslamabad'ın bölge ülkeleriyle birlikte çalıştığını kaydederek, "Tüm komşu ülkeler, Afganistan'ı iç savaştan korumak için üzerine düşeni yapmalı." ifadelerini kullanmıştı.

Afganistan'da barış süreci belirsizliğini korurken güvenlik güçleri ve Taliban arasındaki şiddetli çatışmalar sürüyor.