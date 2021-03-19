Pakistan'dan Afganistan açıklaması

AA 19 Mart 2021 Cuma 10:29 - Güncelleme: 19 Mart 2021 Cuma 10:29

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Kureyşi ile BM Genel Sekreteri Guterres telefonda görüştü.

Görüşmede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin son durum, gelişmekte olan ülkeler için aşıya adil erişim, Cammu Keşmir meselesi ve Afgan barış süreci olmak üzere çeşitli konular ele alındı.

Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi, Afganistan'daki barış sürecinde Pakistan'ın olumlu katkılarına dikkati çekerek, ilgili tarafların bu tarihi fırsatı kaçırmamaları gerektiğini vurguladı.

Kureyşi, tarafların Afganistan'da kapsamlı, geniş tabanlı ve kapsayıcı siyasi uzlaşı için birlikte çalışmaları gerektiğine işaret ederken, barış sürecini sekteye uğratmak isteyenlerin rollerine karşı süreci korumanın önemine işaret etti.

- GUTERRES'E TAM DESTEK

Kureyşi, ikinci kez BM Genel Sekreterliği'ne aday olduğunu açıklayan Guterres'e ülkesinin tam destek verdiğini de belirtti.

Guterres ise Kureyşi'ye BM'nin Afganistan'daki durumla ilgili çabalarına yönelik bilgi verdi.

Guterres ve Kureyşi, Afgan barış sürecinin istişareler yoluyla ve Afganistan'da ve bölgede kalıcı barış, istikrar ve refahın sağlanmasına yardımcı olacak şekilde ilerletilmesi konusunda mutabık kaldı.

Yıl sonunda görev süresi dolacak olan Guterres, 11 Ocak'ta ikinci kez aynı görev için aday olmak istediğini duyurmuştu.