Pakistan'dan Afganistan çağrısı

AA 22 Eylül 2021 Çarşamba 14:13 - Güncelleme: 22 Eylül 2021 Çarşamba 14:13

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu kapsamında ABD'de bulunan Kureyşi, Norveç Dışişleri Bakanı Ine Eriksen Soreide, İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney, Portekiz Dışişleri Bakanı Augusto Santos Silva ve Mısır Dışişleri Bakanı Samih Hasan Şukri ile ayrı ayrı görüştü.

Mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmelerde Kureyşi, Afganistan'da insani ve ekonomik krizin önlenmesi için uluslararası topluma bu ülkeyle etkileşim içinde kalmaları çağrısı yaparken, bunun olumlu mesajlar ve yapıcı adımlarla olması gerektiğine dikkati çekti.

Kureyşi, barışçıl ve istikrarlı bir Afganistan'ın Pakistan ve bölge için çok önemli olduğunu vurguladı.

Öte yandan Kureyşi, Hindistan'ın Cammu Keşmir'de sistematik ve yaygın olarak insan hakları ve uluslararası hukuku ihlal ettiğine ilişkin "kanıtların" bulunduğu bir dosyayı Portekiz ve Norveçli mevkidaşlarıyla paylaştı.