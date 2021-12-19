Pakistan'dan Afganistan'a insani destek için İİT'de mekanizma oluşturulması çağrısı

AA 19 Aralık 2021 Pazar 12:24 - Güncelleme: 19 Aralık 2021 Pazar 12:25

Dışişleri Bakanı Kureyşi, İİT Dışişleri Bakanları Konseyi 17'nci Olağanüstü Toplantısı'nın açılış oturumunda yaptığı konuşmada, Afganistan halkının yarısından çoğunun kıtlık riskiyle karşı karşıya olduğunu belirterek, bu ülkeye acil insani ve finansal destek için İİT bünyesinde mekanizma oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Kureyşi, Afganistan'daki durumun yıllarca süren çatışma, kötü yönetim ve dış yardıma aşırı bağımlılık gibi çok sayıda faktörden kaynaklandığına işaret ederek, Afgan halkının karşılaştığı zorlukların bitmediğini dile getirdi.

İslam dünyasından tıpkı Filistin ve Keşmir halkının kendi kaderlerini tayin haklarının arkasında durduğu gibi Afgan halkının da yanında durmasını isteyen Kureyşi, "Şimdi toplu yardım etmenin zamanıdır. Desteği kesmenin zamanı değil." dedi.

Kureyşi, ağustosta Afganistan'da siyasi manzaranın değiştiğini, bununla birlikte halkın ihtiyaçlarının aynı olduğunu hatırlattı.

Afganistan'da meşru bankacılık hizmetlerinin yeniden canlandırılmasını sağlamanın yollarının bulunması amacıyla İİT ve Birleşmiş Milletler bünyesinde uzman bir grubun oluşturulmasını öneren Kureyşi, insan hakları ve özellikle kadın haklarına saygı gösterilmesi, sosyal kapsayıcılık için Afganistan ile etkileşimde olunması çağrısı yaptı.