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Dünya

Pakistan'dan BM'ye Hindistan çağrısı

Pakistan, BM'den Hindistan'ın terörü finanse etmesine karşı harekete geçmesini talep etti.

AA12 Şubat 2021 Cuma 08:39 - Güncelleme: 12 Şubat 2021 Cuma 08:39
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Pakistan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden (BMGK) Hindistan'ın terörizmi finanse etmesine karşı acil harekete geçmesini talep etti.

Pakistan'ın BM Daimi Temsilcisi Munir Akram, yaptığı açıklamada, uluslararası toplumun Afganistan'daki anlaşmazlığa siyasi bir çözüm bulma konusundaki fikir birliğinin aksine Hindistan'ın Cemaat-ül Ahrar ve Pakistan Talibanı (TTP) gibi terör örgütlerini destekleyerek anlaşmazlığı uzatmak istediğini belirtti.

Pakistan'ın, Hindistan'ın "terör faaliyetlerini desteklediği" yönündeki inkar edilemez kanıtları BMGK Yaptırımlar Komitesine sunduğunu aktaran Akram, "Komiteye, Pakistan'a karşı terörizme sponsor olan Hint kurumlarına yönelik acil harekete geçme konusunda çağrıda bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

Pakistan, Hindistan'ın "Pakistan'da terör faaliyetlerini desteklediği" yönündeki dosyayı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e Kasım 2020'de teslim etmişti.

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