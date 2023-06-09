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Dünya

Pakistan'dan ''donanma ittifakı'' açıklaması: Teklif geldiğinde değerlendirecek

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mümtaz Zehra Beluç, İran'ın Suudi Arabistan ve diğer üç Körfez ülkesiyle Hindistan ve Pakistan'ın da katılacağı bir donanma ittifakı kurma fikrinin teklif geldiğinde değerlendirileceğini söyledi.

AA9 Haziran 2023 Cuma 00:07 - Güncelleme:
Pakistan'dan ''donanma ittifakı'' açıklaması: Teklif geldiğinde değerlendirecek
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Sözcü Beluç, haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, İran'ın Donanma Komutanı Şahram İrani tarafından öne sürülen ittifak fikrine atıfta bulunarak, "Pakistan'a herhangi bir teklif geldiğinde değerlendireceğiz. Bu aşamada yapılan bir açıklama hakkında yorum yapacak durumda değiliz." dedi.

İranlı komutan Şehram İrani, 3 Haziran'da yaptığı açıklamada, ittifak iddiasını dile getirirken, "Bölge ülkeleri bugün yalnızca işbirliğinin bölgeye barış getirebileceğinin farkına vardı." değerlendirmesini yapmıştı.

Pekin, İran'ın Donanma Komutanı Şahram İrani'nin planlandığını öne sürdüğü ittifakın, "küresel barışa ve enerji güvenliğine katkı sağlayacağı" değerlendirmesinde bulunurken, Washington tarafı "akla aykırı olduğu" yorumunu yapmıştı.

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