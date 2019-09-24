Radio Pakistan'ın haberine göre, BM Genel Kurulu kapsamında katıldığı İslam İşbirliği Örgütü (İİT) Temas Grubu toplantısında konuşan Kureyşi, Yukarı Karabağ sorununun, Keşmir sorunu gibi bölgesel barış ve istikrarı tehdit ettiğini belirtti.

Ermenistan'ın Karabağ'daki işgali ve askeri varlığı nedeniyle 1994'ten bu yana bir milyon insanın yerinden olduğunu anımsatan Kureyşi, "Pakistan, Ermenistan'ın bölgenin coğrafi, demografik, ekonomik, sosyal ve kültürel yapısını değiştirmeye yönelik adımlarına karşıdır. Ermenistan Azerbaycan'ın birliği ile egemenliğine saygı göstermeli ve askerlerini Yukarı Karabağ'dan çekerek BM Güvenlik Konseyi kararlarına uymalıdır." ifadesini kullandı.

Kureyşi, BM Genel Kurulunu da bu sorunu çözmeye davet etti.

- DAĞLIK KARABAĞ SORUNU

Dağlık Karabağ, hukuken Azerbaycan sınırları içerisinde yer alıyor ancak fiilen Ermenistan tarafından işgal altında bulunuyor.

Sovyetler Birliği'nin 1991'de dağılmasının ardından Güney Kafkasya cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarını kazanmasıyla bölgede iki bağımsız devlet arasında kanlı bir savaş başladı.

Ermenistan bu süreçte Dağlık Karabağ ve çevresi dahil olmak üzere Azerbaycan topraklarının yüzde 20'lik bölümünü işgal etti. Rusya ara buluculuğuyla 1994'te ateşkes ilan edilmiş olsa da gerginlik bugüne kadar sürdü.

Bazı dönemlerde ateşkesin bozulduğu ve yerel çatışmaların yaşandığı bölge, Kafkasya'nın kriz sahalarından birisi haline geldi.

Öte yandan eş başkanlığını Rusya, Fransa ve ABD'nin yürüttüğü AGİT Minsk Grubu da birçok girişimde bulunmasına rağmen Dağlık Karabağ sorununun çözümüne yönelik somut netice elde edemedi.