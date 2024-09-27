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Dünya

Pakistan'dan Hindistan'a gözdağı! 'Herhangi bir saldırganlığa karşılık verilecek'

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, 'Hindistan'ın herhangi bir saldırganlığına kararlı şekilde karşılık verileceğini' söyledi.

AA27 Eylül 2024 Cuma 20:39 - Güncelleme:
Pakistan'dan Hindistan'a gözdağı! 'Herhangi bir saldırganlığa karşılık verilecek'
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Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu toplantıları nedeniyle New York'ta bulunan Şerif, BM Genel Kurulu kürsüsünde konuşma yaptı.

Konuşmasına İsrail'in Gazze'deki saldırıları ve Ukrayna'daki savaşın yanı sıra Asya ve Afrika'daki çatışmaları hatırlatarak başlayan Şerif, yeni bir dünya düzeninin yaklaştığına işaret etti.

HİNDİSTAN'A CAMMU-KEŞMİR TEPKİSİ

Hindistan'ın idaresindeki Cammu-Keşmir'e ilişkin de açıklamalarda bulunan Şerif, Hindistan'ı, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) Cammu-Keşmir halkının kendi kaderini tayin edebilmesi için referandum öngören kararını uygulamamakla" suçladı.

Şerif, "Hindistan, Müslüman çoğunluğu azınlığa dönüştürmek için bu bölgeye yabancıları yerleştiriyor." diye konuştu.

Pakistan'ın "Hindistan'ın herhangi bir saldırganlığına kararlı şekilde karşılık vereceğini" ifade eden Şerif, "Kalıcı barışın sağlanması için Hindistan'ın almış olduğu tek taraflı ve yasa dışı tedbirleri geri çekmesi gerekmektedir." dedi.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

Son yıllarda etkisi artan iklim değişikliğine de değinen Şerif, ülkesinde iki yıl önce yaşanan sel felaketini hatırlattı.

Ülkesinin seller dolayısıyla 30 milyar dolar zarara uğradığını söyleyen Şerif, her yaz daha da artan sıcakların yeni krizleri tetikleyebileceği uyarısında bulundu.

Şerif, "Pakistan küresel karbon emisyonlarının yüzde 1'inden daha azına sebep oluyor ancak bizim hiçbir hatamız olmadığı halde çok ağır bir bedel ödedik." değerlendirmesinde bulundu.

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