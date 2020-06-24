star.com.tr 24 Haziran 2020 Çarşamba 22:06 - Güncelleme: 24 Haziran 2020 Çarşamba 22:13

Hindistan ve Pakistan'ın arasında tansiyonu yüksek bir casus anlaşmazlığı ortaya çıktıktan hemen bir gün sonra, Pakistan dış işleri bakanı, Hindistan'ı, dikkatleri Çin'de meydana gelen şiddetli sınır çatışmalarından uzaklaştırmak için "sahte bir bayrak operasyonu" başlatmaya hazırlamakla suçladı.

Geçtiğimiz çarşamba günü Geo TV ağına verdiği demeçte Şah Mahmud Kureyşi, "Hindistan hükümetinin yaptığı bu hareket, Hindistan ve Çin arasındaki problemli sınırdan uzaklaşmak ve Pakistan'a doğru ilerlemek için açık bir girişimdir" şeklinde konuştu.

Hindistan ve Çin arasındaki son 45 yılın en ciddi çatışması olan son çatışma, statüsü belirsiz Keşmir bölgesinde, 20 Hintli askerin ölümüyle sonuçlandı.

Kureyşi, Hindistan'ın bu olayda Çin tarafından "ezilerek yenildikten ve utandırıldıktan sonra" Pakistan'a yönelik bir operasyon için bir bahane bulmaya çalıştığını iddia etti.

Kureyşi iddialarını desteklemek için ortaya hiçbir delil koymadı. Hindistan veya Çin'den de henüz konuya dair bir yorum gelmedi.

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