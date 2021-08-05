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Dünya

Pakistan'dan İngiltere'ye ''kırmızı liste'' tepkisi

Pakistan İnsan Hakları Bakanı Şirin Mazari, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uyguladığı seyahat kısıtlamalarında Hindistan'ın 'kırmızı' listeden alınıp 'sarı' listeye eklenmesi, Pakistan'ın ise 'kırmızı' listede kalmaya devam etmesi nedeniyle İngiltere'ye tepki gösterdi.

AA5 Ağustos 2021 Perşembe 15:22 - Güncelleme: 5 Ağustos 2021 Perşembe 15:22
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Mazari, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, İngiltere'nin söz konusu kararını, "Pakistan'a karşı açık siyasi ayrımcılık" olarak nitelendirerek bunun arkasında herhangi bilimsel bir sebep olmadığını belirtti.

İngiltere'nin, Hindistan'ı "kırmızı" listeden "sarı" listeye eklemesi ve Pakistan'ı "kırmızı" listede tutmaya devam etmesine tepki gösteren Mazari, bunun kabul edilemez olduğunu ifade etti.

- İNGİLTERE'NİN SEYAHAT LİSTESİ

İngiltere Ulaştırma Bakanlığı, salgınla mücadele kapsamında oluşturduğu ve "trafik ışığı sistemi" adını verdiği seyahat listesinde güncelleme yapmıştı.

Bu listeye göre Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar, Hindistan ve Bahreyn, İngiltere'ye gelecek İngiliz vatandaşları ve İngiltere'de oturum iznine sahip kişilere otelde zorunlu karantinanın uygulandığı kırmızı listeden, "sarı listeye" alınmıştı.

9 Nisan'dan bu yana "kırmızı" listede tutulan Pakistan'ın yeri değiştirilmemişti.

"Kırmızı" listede yer alan ülkelerden gelenlerin, bedelini kendileri ödeyerek 10 gün havalimanı yakınlarındaki otellerde kalmaları gerekiyor.

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