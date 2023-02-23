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Dünya

Pakistan'dan İsrail'e kınama

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Nablus kentine düzenlediği baskını güçlü şekilde kınadı.

AA23 Şubat 2023 Perşembe 20:42 - Güncelleme:
Pakistan'dan İsrail'e kınama
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Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail "işgal güçlerince" Batı Şeria'daki Nablus'un Eski Şehir bölgesinde düzenlenen saldırı sonucu aralarında yaşlı ve çocukların bulunduğu 11 Filistinlinin hayatını kaybetmesi ve 100'den fazla kişinin yaralanmasına tepki gösterildi.

Açıklamada, bu tür menfur eylemlerin uluslararası hukuk ve ilgili Birleşmiş Milletler (BM) kararlarının pervasız şekilde ihlali olduğuna işaret edilerek, İsrail'in ölçüsüz güç kullanımının gergin olan durumu daha da kötüleştireceği ve bölgede barış umutlarının altını oyacağı vurgulandı.

Uluslararası topluma Filistin halkına karşı ağır insan hakları ihlalleri sebebiyle İsrail'in sorumlu tutulması çağrısı yapılan açıklamada, dünyadan gelecekte bu tür yasa dışı eylemlerin gerçekleşmemesi için gerekli önlemleri alması istendi.

İSRAİL ORDUSUNDAN NABLUS'TA KATLİAM

İsrail güçleri, dün sabah Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine birkaç noktadan baskın düzenlemişti.

Nablus'un tarihi Eski Şehir bölgesindeki bir evin etrafını kuşatan İsrail askerleri, baskını protesto eden Filistinlilere gerçek mermiyle müdahalede bulunmuş, biri çocuk, ikisi yaşlı olmak üzere 11 Filistinliyi öldürmüş, 6'sı ağır 100'den fazla Filistinliyi yaralamıştı.

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