Pakistan'dan İsveç'e çağrı: Mushaf yakılmasına ilişkin pozisyonunuzu netleştirin

Ulusal basındaki haberlere göre, Şerif, İsveç'te Kur'an-ı Kerim mushafının yakılmasını kınamak için düzenlenen Ulusal Meclis ve Senato ortak oturumunda konuşma yaptı.

Şerif, burada yaptığı açıklamada, İslamabad'ın ifade özgürlüğüne saygı duyduğunu ancak Müslümanlara karşı propagandaya müsamaha göstermeyeceğini belirtti.

Kur'an-ı Kerim mushafının yakılması gibi olayların Batı'da büyüyen İslamofobi dalgasının ürünü olduğunu ifade eden Şerif, İsveç'in Kur'an-ı Kerim Mushaf'ının yakılmasını kınadığını ancak diğer taraftan da bu eyleme izin verdiğini anımsattı.

Şerif, bu durumun soru işaretlerine yol açtığını dile getirerek, İsveç'ten, Kur'an-ı Kerim mushafının yakılmasıyla ilgili pozisyonunu netleştirmesini talep etti.

YARIN PAKİSTAN GENELİNDE PROTESTO GÖSTERİSİ DÜZENLENECEK



Kur'an-ı Kerim mushafının yakılması provokasyonunu gerçekleştiren kişinin bu eylemden sorumlu tutulması gerektiğini vurgulayan Şerif, yarın Pakistan genelinde protesto gösterisi düzenleneceğini kaydetti.

Ulusal Meclis ve Senato milletvekilleri, İsveç'te Kur'an-ı Kerim mushafının yakılmasını kınayan bildiriyi oy birliğiyle kabul etti.

İsveç'in başkenti Stockholm'de Kurban Bayramı'nın ilk gününde Irak asıllı Salwan Momika isimli bir kişi, Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim mushafı yakmıştı.