İSTANBUL 22°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Eylül 2024 Perşembe / 16 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,0505
  • EURO
    37,9665
  • ALTIN
    2816.7
  • BIST100
    9943.46
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Pakistan'dan Lübnan'daki saldırıya kınama

Pakistan, Lübnan'da çağrı cihazları ve telsizlerin patlatılmasını kınadığını bildirdi.

AA19 Eylül 2024 Perşembe 16:34 - Güncelleme:
Pakistan'dan Lübnan'daki saldırıya kınama
ABONE OL

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mümtaz Zehra Beluç, basına yaptığı açıklamada Lübnan'daki saldırıları kınadı.

Terör saldırılarının İsrail'in bölgedeki "endişe verici maceracılığının" yansıması olduğunu savunan Beluç, "Siber ve elektronik cihazların yabancı ülkelerde terör amacıyla kullanılmasının kınanması gerekir." diye konuştu.

Pakistan'ın, Lübnan'ın bağımsızlığına desteğini yineleyen Beluç, İsrail'in uluslararası hukuku çiğneyen davranışları nedeniyle hesap vermesi için uluslararası topluma adım atma çağrısında bulundu.

- Lübnan'da çağrı cihazları ve telsizlerin patlatılması

Lübnan'da 17 Eylül'de Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar meydana geldi. Patlamalarda ikisi çocuk 12 kişi hayatını kaybetti, 300 kadarı ağır yaklaşık 2 bin 800 kişi yaralandı.

Ülkede 18 Eylül'de çok sayıda telsizin patlatılması sonucu da 20 kişi öldü, 450'den fazla kişi yaralandı.

Lübnanlı yetkililerin olaydan sorumlu tuttukları İsrail'den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana taraflar arasında zaman zaman şiddetlenen çatışmalar yaşanıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.