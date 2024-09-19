Pakistan'dan Lübnan'daki saldırıya kınama

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mümtaz Zehra Beluç, basına yaptığı açıklamada Lübnan'daki saldırıları kınadı.

Terör saldırılarının İsrail'in bölgedeki "endişe verici maceracılığının" yansıması olduğunu savunan Beluç, "Siber ve elektronik cihazların yabancı ülkelerde terör amacıyla kullanılmasının kınanması gerekir." diye konuştu.

Pakistan'ın, Lübnan'ın bağımsızlığına desteğini yineleyen Beluç, İsrail'in uluslararası hukuku çiğneyen davranışları nedeniyle hesap vermesi için uluslararası topluma adım atma çağrısında bulundu.

- Lübnan'da çağrı cihazları ve telsizlerin patlatılması

Lübnan'da 17 Eylül'de Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar meydana geldi. Patlamalarda ikisi çocuk 12 kişi hayatını kaybetti, 300 kadarı ağır yaklaşık 2 bin 800 kişi yaralandı.

Ülkede 18 Eylül'de çok sayıda telsizin patlatılması sonucu da 20 kişi öldü, 450'den fazla kişi yaralandı.

Lübnanlı yetkililerin olaydan sorumlu tuttukları İsrail'den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana taraflar arasında zaman zaman şiddetlenen çatışmalar yaşanıyor.