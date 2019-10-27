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Pakistan'dan Modi'ye uçuş izni çıkmadı

Suudi Arabistan'a seyahat için Pakistan hava sahasını kullanmak isteyen Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin uçağına Pakistan'dan izin çıkmadı.

  • AA
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Pakistan Dışişleri Bakanlığı Şah Mahmud Kureyşi, yaptığı açıklamada, Hindistan'ın, resmi ziyarette bulunmak üzere Riyad'a gidecek Modi için Pakistan hava sahasını kullanmayı talep ettiğini aktardı.

Kureyşi, "Bugün 27 Ekim Keşmir Kara Günü. Bu yüzden Keşmir'de insan haklarını ihlal eden, halka baskı uygulayan Hindistan'ın Pakistan hava sahasını kullanma talebini reddettik." ifadelerini kullandı.

Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonunun kurallarına göre Pakistan, Modi'nin uçuşuna izin vermek zorunda. Hindistan, Pakistan'ın kararını şikayet etme hakkına sahip bulunuyor. Şikayet kabul edilirse Pakistan para cezası alabilir.

Bu kararla Hindistan'ın kontrolü altındaki Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırdığı 5 Ağustos'tan bu yana yapılan üçüncü hava sahası kullanma talebi Pakistan tarafından reddedilmiş oldu.

İlk olarak 7 Eylül'de İzlanda'ya resmi ziyarette bulunacak Hindistan Cumhurbaşkanı Ram Nath Kovind'in uçuş talebini reddeden Pakistan, 18 Eylül'de ise Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ve Almanya ziyaretlerinde bulunacak Modi'nin uçuş talebini geri çevirmişti.

- CAMMU KEŞMİR'İN ÖZEL STATÜSÜNÜN KALDIRILMASI
 

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış, Cammu Keşmir'i merkeze bağlı "Birlik Toprağı" statüsünde iki bölgeye ayırmıştı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, bölgedeki tüm yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

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