İSTANBUL 25°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Haziran 2023 Salı / 18 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    21,509
  • EURO
    23,0836
  • ALTIN
    1357.32
  • BIST100
    5388.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Pakistan'dan ''Rusya ile bağları güçlendirmeye kararlıyız'' vurgusu
Dünya

Pakistan'dan ''Rusya ile bağları güçlendirmeye kararlıyız'' vurgusu

Pakistan Senatosu Başkanı Muhammed Sadık Sanjrani, ülkesinin ekonomi, ticaret, finans, enerji ve eğitim alanlarında Rusya ile bağlarını karşılıklı fayda ilkesi temelinde güçlendirmeye kararlı olduğunu söyledi.

AA6 Haziran 2023 Salı 21:41 - Güncelleme:
Pakistan'dan ''Rusya ile bağları güçlendirmeye kararlıyız'' vurgusu
ABONE OL

Radio Pakistan'daki habere göre, resmi ziyaret kapsamında Moskova'da bulunan Sanjrani, Rusya Parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko ile heyetler arası toplantıda bir araya geldi.

Sanjrani, toplantıda Matviyenko'ya bölgesel güvenlik durumu hakkında bilgi vererek, Cammu Keşmir tartışmasına ve bu sorunun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarınca çözümüne vurgu yaptı.

Sanjrani, ülkesinin ekonomi, ticaret, finans, enerji ve eğitim alanlarında Rusya ile bağlarını karşılıklı fayda ilkesi temelinde güçlendirmeye kararlı olduğunu kaydetti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.