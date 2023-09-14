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Dünya

Pakistan'dan Türkiye'ye Cammu Keşmir teşekkürü

Pakistan'da geçici hükümet Başbakanı Anvarul Hak Kakar, Türkiye'nin, Cammu Keşmir sorununda Pakistan'a verdiği desteğe teşekkür ederek, iki ülke arasında ticaret, tarım, enerji, madencilik, bilgi teknolojisi ve savunma alanlarında işbirliğinin daha da artırılabileceğini belirtti.

AA14 Eylül 2023 Perşembe 20:27 - Güncelleme:
Pakistan'dan Türkiye'ye Cammu Keşmir teşekkürü
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Radio Pakistan'daki habere göre, geçici hükümet Başbakanı Kakar, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi Mehmet Paçacı'yı, başkent İslamabad'daki Başbakanlık Ofisi'nde kabul etti.

Kakar, Türkiye ile ticaret, tarım, enerji, madencilik, bilgi teknolojisi ve savunma alanlarında işbirliğinin daha da artırılabileceğini vurguladı.

Pakistan'ın, yabancı yatırımcıların dikkatini çekmeye istekli olduğuna işaret eden Kakar, bu kapsamda öncelikli sektörlerde yeni yatırım fırsatlarının oluşturulması için Özel Yatırım Kolaylaştırma Konseyinin kurulduğunu aktardı.

TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

Kakar, Türkiye'nin, Cammu Keşmir sorununda Pakistan'a verdiği desteğe teşekkür ederek, Ankara ve İslamabad'ın, İslamofobiyle mücadele çabaları dahil bölgesel ve çok taraflı meselelerde yakın işbirliğine sahip olduğuna dikkati çekti.

Göreve geldiğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sıcak tebrik mesajı dolayısıyla kendisine teşekkür eden Kakar, Erdoğan'ın, Pakistan'da da tıpkı kendi ülkesinde olduğu gibi benzer popülariteye sahip olduğunu kaydetti.

Kakar, Pakistan halkının Türkiye ile tarihi, kültürel ve kardeşçe ilişkilerden memnuniyet duyduğunu vurgulayarak, Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'nin yeniden inşa çabalarına övgüde bulundu ve Pakistan'ın mümkün olan tüm desteği vermeye hazır olduğunu dile getirdi.

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