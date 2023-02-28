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Dünya

Pakistan'dan Türkiye'ye gönderiliyor! İlk gemi yola çıktı

6 Şubat'taki depremlerin ardından Türkiye'deki afetzedeler için 1.000 ton yardım taşıyan Pakistan Deniz Kuvvetleri'ne ait ilk gemi, Karaçi'den yola çıktı.

AA28 Şubat 2023 Salı 15:58 - Güncelleme:
Pakistan'dan Türkiye'ye gönderiliyor! İlk gemi yola çıktı
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Karaçi Limanı'nda düzenlenen törene, Pakistan Denizcilik Bakanı Seyit Faysal Sabzvari, Türkiye'nin Karaçi Başkonsolosu Cemal Sangu ve yetkililer katıldı.

Türkiye'deki afetzedeler için 1.000 ton yardım taşıyan gemide 22 bin battaniye, bin 800 kışlık çadır ve çeşitli destek malzemeleri bulunuyor. Pakistan Deniz Kuvvetleri'ne ait geminin, 13 gün içerisinde Mersin Limanı'na ulaşması bekleniyor. Burada 2 gün kalacak olan gemi, ardından Suriye'ye hareket edecek.

Bakan Sabzvari, Karaçi Limanı'nda yaptığı açıklamada, Pakistan'ın Türkiye'ye desteğe devam edeceğini vurguladı.

Sabzvari, geçen sene yaşanan sel felaketinde Ankara'nın yardımlarına atıfta bulunarak, yardım sırasının İslamabad'da olduğunu söyledi.

Türkiye'nin Karaçi Başkonsolosu Sangu ise Türk halkı ve hükümeti adına devamlı desteği sebebiyle Pakistan'a teşekkür ederek, "Pakistan'ın iyi niyeti ve sevgisi bizim için çok anlam ifade ediyor. Bu zor zamanlarda yalnız olmadığımızı hissettiriyor." dedi.

Pakistan şu ana kadar Türkiye'ye kara ve hava yolu aracılığıyla 7 bin kışlık çadır, 33 binden fazla battaniye gönderdi. Gelecek 2 hafta içerisinde de 4 bin kışlık çadırın hava yoluyla Türkiye'ye gönderilmesi planlanıyor.

Ayrıca, Al Khidmat Vakfı, Edhi Vakfı, Beytüsselam Refah Vakfı, Sailani Refah Vakfı ve Pakistan Kızılayı da Türkiye'de çeşitli yardım faaliyetleri yürütüyor.

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