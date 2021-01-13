Pakistan'dan ''üçlü işbirliği'' mesajı: Türkiye ve Azerbaycan ile iş birliğini derinleştireceğiz

AA 13 Ocak 2021 Çarşamba 17:52 - Güncelleme: 13 Ocak 2021 Çarşamba 19:31

Kureyşi, Türkiye-Azerbaycan-Pakistan Dışişleri Bakanları ortak basın toplantısında yaptığı konuşmada, ülkesinin Türkiye ve Azerbaycan ile yakın ve dostane ilişkiler yürüttüğünü, üçlü ilişkilerde son derece önemli bir güvenin tesis edildiğini kaydetti.

Bugünkü görüşmelerde, ticaret, yatırım, güvenlik alanlarının yanı sıra stratejik ve siyasi iş birliği konularının ele alındığını belirten Kureyşi, üç ülkenin birçok farklı konuda yakın düşüncelere ve ortak çıkarlara sahip olduğunu dile getirdi.

Kureyşi, üç ülkenin barışı, istikrarı ve bulunduğu bölgelerdeki refahı geliştirmek istediğinin altını çizerek, "Bizler bu çerçevede üçlü iş birliğimizi yoğunlaştırmaya ve derinleştirmeye karar verdik. Bu diyaloğu düzenli bir hale getirmek istiyoruz." ifadesini kullandı.