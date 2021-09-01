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Dünya

Pakistan'dan Waltz'a tepki!

Pakistan'ın Washington Büyükelçisi Asad Macid Han, ABD Kongre Üyesi Michael G. Waltz'ın Kabil'in Taliban'ın eline geçmesi sebebiyle İslamabad'ı suçlamasına tepki göstererek, eski Afganistan hükümetinin iç problemler sebebiyle dağıldığını bildirdi.

AA1 Eylül 2021 Çarşamba 13:45 - Güncelleme: 1 Eylül 2021 Çarşamba 13:45
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Büyükelçi Han, Cumhuriyetçi Waltz'a gönderdiği mektubunda, İslamabad'ın defaatle Afganistan'da bir favorisinin olmadığını ve Afgan halkını destekleyen her hükümetle çalışacağını belirttiğini anımsattı.

Han, Waltz'ın Kabil'in Taliban'ın eline geçmesi sebebiyle İslamabad'ı suçlamasına tepki göstererek, eski Afganistan hükümetinin iç problemler sebebiyle dağıldığını ve bunun Pakistan'ın askeri stratejisi olmadığını vurguladı. 300 bin kişilik Afganistan ordusunun yenilgisinde Pakistan'ın askeri stratejisinin bir şekilde belirleyici faktör olduğu iddiasının ABD'nin kendi değerlendirmeleriyle uyuşmadığına işaret eden Han, Waltz'a Pakistan'ın Afganistan'daki rolünü yanlış nitelendirdiğini iletti.

Öte yandan Han, ülkesinin Afganistan'ın etnik çeşitliliğini temsil eden geniş tabanlı bir hükümetin kurulmasını desteklemeyi sürdüreceğini belirtti.

Geçen hafta, Cumhuriyetçi vekil Waltz, ABD Başkanı Joe Biden'a gönderdiği mektupta, Pakistan'ın Taliban'a destek verdiğini ileri sürerek, İslamabad yönetimine yaptırım uygulanmasını istemişti.

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