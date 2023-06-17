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Dünya

Pakistan'dan Yunanistan'daki gemi faciası hakkında açıklama

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mumtaz Zahra Baloch, Yunanistan'da geçtiğimiz günlerde batan gemiden kurtarılan kişilerin arasında 12 Pakistanlının olduğunu açıkladı.

IHA17 Haziran 2023 Cumartesi 19:52 - Güncelleme:
Pakistan'dan Yunanistan'daki gemi faciası hakkında açıklama
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Yunanistan'ın Mora Yarımadası açıklarında göçmenleri taşıyan tekneden arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mumtaz Zahra Baloch, Yunanistan'daki tekne faciasında kurtarılanlar arasında 12 Pakistanlının olduğunu açıkladı. Sözcü Baloch, "Kazada şu ana kadar kaç Pakistanlının öldüğü net olarak bilinmiyor. Kimliği belirlenemeyen Pakistanlılar var. Kayıp kişilerin kimliklerinin belirlenmesi için akrabalarını kaybettiğini düşünen aileler DNA testi için laboratuvarlara başvurup kimlik bilgilerini bakanlık ile paylaşmalı" dedi.

"500 KİŞİ KAYIP"

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, dün yaptığı yazılı açıklamada Yunanistan'daki Mora Yarımadası'nda batan teknede 78 kişinin hayatını kaybettiğini ve 500 kişinin kayıp olduğunu belirtti. Türk, kayıp kişilerden büyük çoğunluğunun kadın ve çocuklardan oluştuğunu ifade ederek hayatta kalanlara dayanışma mesajı verdi. İnsan kaçakçılığı faaliyetlerinde bulunan kişilerin soruşturulması gerektiğini söyleyen Türk, düzenli göç kanallarının oluşturulması, denizde kurtarılan tüm insanların güvenli ve zamanında karaya çıkarılması için düzenlemeler sağlanması gerektiğini ifade ederek göçle ilgili politika ve uygulamaların izlenmesini ve gözetiminin yapılmasını söyledi.

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